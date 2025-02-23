Hendek'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 80 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kız öğrenci yurdunda akşam yemeğinden sonra 80 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

???????Ara ara bazı öğrencilerin de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.