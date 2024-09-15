Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama

Hendek\'te Makarna Fabrikasında Patlama

Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

15.09.2024 20:48
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında, siloların yanındaki bölümde gerçekleşen patlama sonrası çıkan yangına müdahale eden ekipler, soğutma çalışması sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Sakarya Valiliğinden açıklama

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik çemberini genişlettiği fabrika alanındaki alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Hendek ilçesinde 13.04 sularında makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş; patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Hendek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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