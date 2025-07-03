Hendek'te Patlama Kurbanları Anıldı - Son Dakika
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Hendek'te Patlama Kurbanları Anıldı

Hendek\'te Patlama Kurbanları Anıldı
03.07.2025 20:28
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2020'deki patlamada ölen 7 işçi, 5. yılında fabrika önünde anıldı ve iş güvenliği vurgulandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 7 işçi, olayın 5. yılında fabrika önünde anıldı.

Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki işletmenin yakınında bir araya gelen işçilerin yakınlarının yanı sıra CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, müşteki avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, fabrika kapısına yürüdü.

Müşteki avukatlarından Akçay Taşçı, burada yaptığı konuşmada, 7 işçinin 5 yıl önce ekmeğini kazanırken hayatını kaybettiğini söyledi.

Dosyada esas öne çıkan kısmın mücadele olduğunu belirten Taşçı, " Türkiye'de iş cinayetleri bizim çalışma rejimimizin bir gerçeği. İnsanlar çalışırken risk altında ve çalışma rejimi işçiler için hayatta kalma mücadelesi. Ekmeğin ve maaşın miktarını bir tarafa bırakalım, ülkede her yıl 2 bin civarında işçiyi çalışırken önlenebilir kazalarda ve katliamlarda kaybediyoruz. 'Bu kayıpların devamı gelmesin' diye, her bir katliamda 'bu son olsun' diye mücadele ediyoruz." dedi.

Müşteki avukatlarından Gülşen Uzuner de hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, yaralananların "işçiler ölmesin" diyen kişilerle omuz omuza verdiklerini belirtti.

'Çalışırken ölmek kader değil, biz bunu değiştirebiliriz' diyen Uzuner, "Her gün başka ölüm haberleri alıyoruz. Önlenebilir, kader olmayan ölüm haberleri alıyoruz. Yarın biz olmak istemiyoruz. Bizim babamız, kardeşimiz, dayımız, teyzemiz, halamız, çocuğumuz olmasın. Kimse çalışırken ölmesin." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz ise sermaye ve siyasetin sınıfta kaldığını savundu.

Halis Yılmaz'ın kız kardeşi Mervenur Yılmaz da 5 yıl önce ağabeyinin 26, kendisinin 21 yaşında olduğunu belirterek, "Bugün ben 26 yaşındayım ağabeyim artık ölü." dedi.

Olay ve dava süreci

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanmıştı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C'ye verilen hapis cezasını onamış, Yaşar C. hakkındaki kararı ise eylemin "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerekirken mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle "bilinçli taksirle öldürme" suçundan hüküm kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi sebebiyle bozmuştu.

Yargıtay, sanık Hasan Ali V. hakkındaki kararı orantılılık ilkesine aykırı şekilde az ceza tayin edilmesi, sanıklar Asiye A, Ahmet Ç, Erşan Ö. ve Aslı B. hakkındaki hükmü ise yetersiz gerekçelerle "basit taksirle öldürme" suçundan hükümler kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi nedeniyle hukuka uygun bulmamıştı.

Yargıtay'ın kararının ardından sanıkların yargılanmasına tekrar başlanmıştı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, 3-sayfa, sakarya, Güncel, Hendek, Hukuk, Son Dakika

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