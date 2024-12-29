Hendek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hendek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki B.K.G. yaralandı. Zanlı aranıyor.

29.12.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesi'nde yaşayan B.K.G. (24) ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.K.G. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan B.K.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıyı arıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, sakarya, Güncel, Hendek, Hukuk, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
08:08 Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
07:10 Netanyahu’nun ’yeraltındaki’ ameliyatı tamamlandı Sağlık durumuyla ilgili açıklama Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
21:19 DEM Parti’nin Meclis’te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
14:50 Karar sonrası Narin’in sırlarla dolu köyünde son durum Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
14:50 Ege 16 günde 4 kez sallandı Naci Görür’den korkutan açıklama geldi Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
14:27 Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı “kuş çarpmasına“ karşı uyardığı ortaya çıktı Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı
13:57 Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı
13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:29 Herkes sadece Keita Balde’yi biliyordu: Wanda Nara’nın Icardi’yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 08:56:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hendek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.