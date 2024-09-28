Hendek'te Tırda 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Hendek Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan İstanbul'a yola çıkan tırın dorsesinde düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaştı.

Hendek Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden B.A. (29) ve H.B. (31) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, şüpheli M.A.A'ya (45) adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.