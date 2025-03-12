Hentbol Milli Takımımız İsviçre'ye Yenildi

(DİYARBAKIR) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında, Diyarbakır'da karşı karşıya geldiği İsviçre'ye 38-34 yenildi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 3. maçını İsviçre takımını Diyarbakır'da ağırladı. Seyrantepe Spor Salonu'ndaki mücadelede Karadağ'dan Ivan Pavicevic ile Milos Raznatovic hakem ikilisi görev aldı.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili başlayan milli takım, art arda sayılar aldı. Maçın ilk 5 dakikalık bölümü 4-2'lik üstünlükle geçen Milli Takımın atağına karşı ağırlığını koruyan İsviçre, 15'nci dakika sürerken 8-8 eşitliği yakaladı.
Yaptığı ataklarda ilk yarıyı 21-16 önde kapatan İsviçre, karşılaşmanın ikinci yarısında üstün oynayan taraf konuk ekip oldu. Zorlu geçen ikinci yarıda Türkiye 18 sayı alırken İsviçre 17 sayı alarak, karşılaşmadan 38-34'lük skorla galip ayrıldı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı 4'ncü maçını 16 Mart Pazar günü Winterthur kentindeki AXA Arena'da Türkiye saati ile 18.00'de oynayacak.
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