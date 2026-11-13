HEP-SEN, sağlıkçılara verilmeyen idari izin için Antalya\'da iptal davası açtı

(ANKARA) - HEP-SEN, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında kamu çalışanlarına tanınan idari izin hakkından sağlık çalışanlarının yararlandırılmamasına karşı Antalya İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarının çocukları, aileleri ve sosyal yaşamları diğer kamu çalışanlarından daha mı değersiz" diye soruldu.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası'nın (HEP-SEN) sosyal medya hesabından "HEP-SEN'den tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren hukuki mücadele: COP31 kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik idari izin ayrımcılığı yargıya taşındı" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"HEP-SEN olarak, Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında kamu çalışanlarına tanınan idari izin hakkından sağlık çalışanlarının yararlandırılmamasına karşı Antalya İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtık. Sağlık çalışanlarının çocukları, aileleri ve sosyal yaşamları diğer kamu çalışanlarından daha mı değersiz? Sağlık hizmetlerinin sürekliliği, sağlık çalışanlarının temel haklarından mahrum bırakılmasının gerekçesi olamaz. Bu dava yalnızca Antalya'nın değil, Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarının meselesidir. Açtığımız davada elde edilecek olası bir kazanım, Türkiye genelinde benzer uygulamalara karşı yürütülecek hukuki mücadeleler için önemli bir emsal oluşturabilir. Biz yalnızca bugünün sorunlarına itiraz etmiyoruz. Yarının haklarını da hukuk mücadelesiyle inşa ediyoruz! Çünkü sağlık hizmeti kesintisiz olabilir ama sağlık çalışanlarının hakları görmezden gelinemez."