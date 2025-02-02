Hersek Lagünü\'nde Sulak Alanlar Günü Etkinliği

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Yalova'da Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Programda konuşma yapan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Hersek Lagünü'nün Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından bir kuş cenneti haline getirildiğini belirterek, "Hersek Lagünü alanımızdaki kuşlar bu merkezde koruma altına alınmıştır. Sulak alanlarımız bizim için değerlidir. Vatandaşlarımız bu alana gelerek kuşlarla ilgili daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek de lagünde 255 kuş türünün mevcut olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Her yıl dünya genelinde yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında bu yıl 24 türe ait 5 bin 949 birey sayılmıştır. Lagünün en önemli simgelerinden olan flamingolar lagünde bulunan artemiasalinayı tüketmeleri sonucunda muhteşem pembe renklerini almaktadırlar. Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kulesi alanımızda mevcuttur. Ziyaretçilerimiz asansörle gözlem kulesine çıkarak kuş gözlemi yapabilmektedir." ifadesini kullandı.

Programın sonunda yaban ördekleri protokol tarafından doğaya salındı.