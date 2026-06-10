Herzog'dan Lübnan'a Barış Mesajı

İsrail ordusu Lübnan'ı bombalamaya devam ederken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Lübnan ile barış istediğini iddia etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 köy için saldırı tehdidinde bulunup, saldırı düzenlemesinin ardından Herzog, Lübnan sınırı yakınlarında çektiği ve Arapça konuştuğu bir video yayımladı.

Herzog, "İsrail'in kuzey sınırından, Lübnan Cumhurbaşkanı (Joseph Avn) ve Lübnan halkına barış elini uzatıyorum. Ancak Lübnan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak İran'ın, Hizbullah'ın ve terör örgütlerinin etkisinden uzak kalması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hayalinin Beyrut'u ziyaret etmek olduğunu ve bunun hala geçerliliğini koruduğunu savunan Herzog, "Ancak bunun için Lübnan'ın geleceğinin Tahran'da değil Beyrut'ta belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetmişti.