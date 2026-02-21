Herzog, Epstein İddialarını Reddetti - Son Dakika
Herzog, Epstein İddialarını Reddetti

21.02.2026 15:43
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Jeffrey Epstein ile herhangi bir bağlantısı olmadığını savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'de çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisi olduğu iddiasını inkar etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Herzog'a Epstein ile ilişkisi olduğuna dair iddiaları sorduğunu kaydetti.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın kendisinden Herzog'a bu soruyu sormasını istediğini aktaran Huckabee, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sorusunu yanıtladığını bildirdi.

Huckabee'nin paylaşımına göre, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Herzog ile Epstein arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir temas olmadığını iddia etti.

Açıklamada, Epstein ile tanışıklığı veya kişisel ilişkisi bulunmadığı savunulan Herzog'un hiçbir zaman "Epstein adasına" davet edilmediği ve gitmediği öne sürüldü.

Huckabee, Carlson'a konuşmuştu

ABD elçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Carlson'un, mevcut İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un "Epstein adasında" bulunduğunu, Epstein ile doğrudan bağlantılı üst düzey İsrailli yetkililerin olduğunu belirterek bu konuda Herzog'a neden soru sormadığı yönündeki eleştirisine Huckabee, bunu ilk kez duyduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Kaynak: AA

Herzog, Epstein İddialarını Reddetti
