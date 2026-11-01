Herzog, yeni seçimi önlemek için parti liderleriyle koalisyon uzlaşması arayacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkede 27 Ekim'de sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı seçimlerin ardından liderlerle yapacağı istişare toplantılarında, tekrar seçime gitmemek için koalisyon uzlaşması sağlanması yönünde çaba sarf edeceğini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Herzog, katıldığı bir programda çarşamba günü İsrail Merkez Seçim Komitesi'nden resmi seçim sonuçlarını alarak parti liderleriyle istişare toplantılarına başlayacağını söyledi.

Herzog, parti liderlerine seçim sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerektiğini söyleyerek yeniden seçime gitmek yerine koalisyon kurulması için uzlaşma adına çaba göstereceğini aktardı.

Her parti liderine başbakan olarak kimi önerdiğini ve koalisyon kurmak için kimi desteklediğini soracağını belirten Herzog, yeni bir seçimi önlemek için liderlerin çözümler bulacağını umduğunu kaydetti.

Herzog seçimlerin hemen ardından yaptığı açıklamada da erken seçimden kaçınılması için çalışacağını belirtmişti.

Trump ve Herzog'un "birlik hükümeti" için garantör olacağı iddia edildi

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın Dimona Belediye Başkanı Benny Biton, KAN'a verdiği röportajda, sözlerinin kesin olduğunun altını çizerek Netanyahu'nun bir "ulusal birlik hükümeti" kurmakla ilgilendiğini ileri sürdü.

Biton, hem ABD Başkanı Donald Trump'ın hem İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bir "ulusal birlik hükümeti" kurulması için garantörlük yapacağını savundu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 milletvekili çıkardı ve iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşti.