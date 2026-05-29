Hessen'de İfade Özgürlüğü Tartışması

Almanya'nın Hessen eyaleti hükümetinin, İsrail'in varlık hakkının inkar edilmesini ve İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrılarını suç kapsamına alma girişimi, ülkede ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Hessen eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Başbakanı Boris Rhein öncülüğünde hazırlanan ve bu ay başında Federal Konsey'e sunulan yasa tasarısı, İsrail'in varlığını reddeden ya da devletinin yok edilmesini savunan ifadelerin, 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Ancak tasarı, insan hakları kuruluşları ve hukuk çevrelerinden eleştiri aldı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yahudi yaşamının korunmasının önemli olduğunu ancak söz konusu girişimin ifade özgürlüğünü ciddi şekilde tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Sol Parti'nin talebiyle Federal Meclis bünyesinde hazırlanan ayrı bir raporda da tasarının anayasaya uygunluğu konusunda ciddi şüpheler bulunduğu belirtildi.

Raporda, İsrail'in var olma hakkının reddedilmesi veya devletin ortadan kaldırılması çağrılarının kişisel değerlendirme niteliği taşıdığı ifade edilerek, bunun Holokost'un (Yahudi soykırımı) inkarı gibi tartışmasız bir olgu değil, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir alan olduğu kaydedildi.

Sol Parti milletvekili Luke Hoss da Alman medyasına yaptığı açıklamada, tasarıyı "açıkça anayasaya aykırı bir sembolik politika" olarak nitelerken, bunun antisemitizmle mücadeleye zarar verdiğini savundu.

Hessen eyaletinin taslağında, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı ile İsrail bayrağının çöp kutusunda gösterilmesi gibi örnekler de cezalandırılması gereken ifadeler arasında sıralanıyor.

Tasarıyla ilgili sürecin ilerleyebilmesi için önce Federal Konsey'de çoğunluk desteği sağlanması, ardından Federal Meclis'te yasama sürecinin başlaması gerekiyor.