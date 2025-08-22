Heusgen'den Almanya'ya Filistin Çağrısı - Son Dakika
Heusgen'den Almanya'ya Filistin Çağrısı

22.08.2025 13:05
Eski büyükelçi Heusgen, Almanya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını önerdi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dışişleri ve güvenlik politikaları danışmanlığını yapan Büyükelçi Christoph Heusgen, Alman hükümetine Filistin Devletini tanıması çağrısında bulundu.

Eski danışman Heusgen, medya kuruluşu Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) konuk olarak yazı kaleme aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşim inşasını eleştiren Heusgen, yazısında, "İsrail'in güvenliği, bir Alman devlet meselesidir ancak İsrail'in güvenliği, aynı zamanda ülkenin aşırı askeri güç kullanımı ve uluslararası hukukun ihlali yoluyla düşman edinmesini ve dünya çapında kendini tecrit etmesini de içerir." ifadelerini kullandı.

Heusgen, Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin Devletini reddettiğini ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetini desteklediğine işaret ederek, "Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'in bir apartheid devleti olacağı yönündeki öngörüsünün gerçekleşmesinden korkmak için sebepler var." görüşünü paylaştı.

Almanya'nın bağımsız Filistin Devletini tanıması gerektiğini savunan Heusgen, bu adımın kısa vadede "mevcut durumu" değiştirmeyeceğini ancak "Filistin halkıyla güçlü dayanışma sinyali" olacağını ifade etti.

Heusgen, 2005'ten itibaren Merkel'in dış ve güvenlik politikası danışmanlığını, 2017-2021 yıllarında da Almanya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüttü.

Kaynak: AA

Heusgen'den Almanya'ya Filistin Çağrısı
