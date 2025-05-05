Heyelan faciasında hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: 'İnşallah rüyadır' dedim ama rüya değilmiş - Son Dakika
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Heyelan faciasında hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: 'İnşallah rüyadır' dedim ama rüya değilmiş

SAMSUN'daki heyelanda 2 kızıyla birlikte yaşamını yitiren Adem Kaya'nın (36) babası İrfan Kaya (62), "Olay olduğunda beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler.

05.05.2025 16:48
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SAMSUN'daki heyelanda 2 kızıyla birlikte yaşamını yitiren Adem Kaya'nın (36) babası İrfan Kaya (62), "Olay olduğunda beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler. Ben de televizyonu açtım o zaman hissettim. 'İnşallah rüyadır' dedim ama rüya değilmiş. Halen inanamıyorum. Halen şokundayım, atlatamıyorum. Adalet yerini bulsun. Suçlular kimse bedelini ödesinö dedi.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde 27 Nisan'da bir alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan Adem Kaya, yanında bulunan eşi Çiğdem Kaya (31) ve otomobildeki kızları Açelya Mina (5) ve Ayla Kaya (7) dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu anne Kaya, yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina ve Ayla Kaya'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda, eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya, 1 haftadır tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi.

'İNŞALLAH RÜYADIR' DEDİM AMA RÜYA DEĞİLMİŞ'

Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya, kardeşi Hasan Kaya (55) ile birlikte Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'ndeki oğlu ve torunlarının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Kendini toparlayamadığını belirten İrfan Kaya, "En son oğlumla görüştüğümde kucaklaşmıştık. Arabayla çocukları almaya gelmişti. Bana gülücük attı, 'Görüşürüz baba' dedi ve gitti. Bu da bizim son görüşmemiz oldu. Ondan sonra beni aradılar ve televizyona bakmamı söylediler. Ben de televizyonu açtım o zaman hissettim. 'İnşallah rüyadır' dedim ama rüya değilmiş. Halen inanamıyorum. Halen şokundayım, atlatamıyorum. Adalet yerini bulsun. Suçlular kimse bedelini ödesin. Hiçbir beklentim yok. Eğer orada bu kadar ihmal varsa neden orası açıktı. Bunu halen anlamış değilimö diye konuştu.

'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Devletin adaletine güvendiklerini ifade eden Adem Kaya'nın amcası Hasan Kaya ise "Olayı duyduğumuzda şok yaşadık. Olay anında tüm birimlerimiz müdahale etti ama orada çok ihmal olduğunu düşünüyoruz. Orada yüzde 100 ihmal var. Acı, bizim acımız. Bizim içimiz yandı. Halen de yanıyor. Sabilerimizi toprağa koyduk. Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Devletin adaletine güveniyoruz. Suçlu kimse cezasını çekmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bunu istiyoruzö ifadelerini kullandı.

Mezarlığa giden bozuk yollarının da yapılmasını isteyen amca Kaya, "Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Halit Doğan'dan mahallemizdeki merkez camiden şehitlerimizin bulunduğu mezarlığımıza kadar beton yol istiyoruz. Burası yağmurda ve selde bozuluyor. Her gün buraya geliyoruz. Acımız çok büyükö dedi. (DHA

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Heyelan faciasında hayatını kaybeden Adem Kaya'nın babası: 'İnşallah rüyadır' dedim ama rüya değilmiş - Son Dakika

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