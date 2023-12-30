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Elazığlı Sanatçıdan Gazze Çocuklarına Dikkat Çeken Heykel - Son Dakika
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Elazığlı Sanatçıdan Gazze Çocuklarına Dikkat Çeken Heykel

Elazığ'da heykel sanatçısı Rüçhan Keçeci, İsrail'in saldırılarında vurulan Gazzeli çocukların dramına dikkat çekmek için atıklardan yaptığı heykel ile ilgi çekti. Heykelde, çocukların ellerine ve kollarına isimlerini yazmalarını temsil eden detaylar bulunuyor. Keçeci, bu çalışmayla Gazze'de yaşanan acı olaya dikkat çekmeyi ve çocukların sesi olmayı amaçladığını belirtti. Heykel, çeşitli sanat platformlarında sergilenecek.

Elazığlı Sanatçıdan Gazze Çocuklarına Dikkat Çeken Heykel
30.12.2023 - 11:03,
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Elazığ'da heykel sanatçısı ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci, İsrail'in saldırılarında vurulmaları halinde cenazelerine ulaşmak için ellerine ve kollarına isimleri yazılan Gazzeli çocukların dramına, atıklardan yaptığı heykel ile dikkat çekti.

Sanatçı Keçeci, abluka altındaki Gazze'de ailelerin İsrail saldırıları sonrasında çocuklarını bulabilmek için ellerine ve kollarına isimlerini yazmasını, "Gazze"de çocuk olmak" adını verdiği heykel çalışması ile aktardı.

Keçeci'nin, İsrail'in hedefindeki çocukların dramını yansıtmak için hurda otomobil, tır ve kamyon ile kumaşlardan topladığı 1000'i aşkın parçayı kaynak makinesi, spiral ve sertleştirici malzeme kullanarak bir araya getirip hazırladığı heykelin sağ elinde ekmek parçası ve koltuğunun altında ise oyuncak ayı bulunuyor.

Gazzeli çocukları temsil eden heykelde sol ele ise annesinin eliyle ismi yazılıyor.

"Gazzeli çocukların sesi olmak için böyle bir çalışmayı uygun gördüm"

Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının neden olduğu insanlık dramının devam ettiğini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden yüzlerce kişiden bazılarının kimliğinin tespit edilememesi üzerine her an ölümle karşı karşıya kalan ailelerin çözüm olarak çocuklarının ellerine, kollarına isimlerini yazdığını anımsatan Keçeci, yaptığı heykel çalışması ile Gazze'de yaşanan bu acı olaya dikkat çekmeye çalıştığını belirtti.

Heykelin kolunda Arapça olarak kendi ismini kullandığını, tüm insanların empati kurarak kendilerini Gazzeli çocuğun yerine koymalarını istediğini dile getiren Keçeci, "Televizyonlarda o kadar çok acı haber izliyoruz ki; düşünün anneler olası bir hava saldırısı sonrası vurulan çocuklarını bulabilmek için kollarına isimlerini yazıyor ve yazılan bu isimler parçalanmış bir bedenin üzerinde bulunuyor. Yaşanan bu dramatik olaylar bende çok büyük bir hüzün oluşturdu. Sanatçı duyarlılığıyla yaşanan bu insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazzeli çocukların sesi olmak için böyle bir çalışma yapmayı uygun gördüm." dedi.

Heykel çeşitli sanat platformlarda sergilenecek

Keçeci, 15 yıldır atık metallerden 300'ü aşkın heykel ve proje niteliğinde çeşitli eserler yaptığını ifade ederek, kendisini en çok zorlayan çalışmasının ise bu eser olduğunu belirtti.

"Binlerce insanın, kadının, çocuğun katledildiğini bilerek, yaşanan acıları hissederek bu çalışmamı bitirdim. Çok hüzünlü bir çalışma oldu. İnsan, ortaya koyduğu eserle çok gurur ve mutluluk duyar ama maalesef orada yaşanan katliamı anlatan bu çalışma bende çok derin izler bıraktı." diyen Keçeci, heykeldeki yüzde oradaki çocukların yaşadığı endişeyi de yansıtmak istediğini söyledi.

Bu eserde endüstriyel atık metalleri kullandığını, bununla birlikte kumaş ve plastik gibi farklı katı atıkları da tercih ettiğini dile getiren Keçeci, eseri yaklaşık 45 günde tamamladığını söyledi.

Keçeci, "Gazze'de çocuk olmak" adını verdiği heykeli çeşitli sanat platformlarda sergilemeyi planladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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