Hıdırellez Kutlamaları, Sünnet Programı ve Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Hıdırellez Kutlamaları, Sünnet Programı ve Arama Kurtarma Derneği Kuruldu

Hıdırellez Kutlamaları, Sünnet Programı ve Arama Kurtarma Derneği Kuruldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Hıdırellez kutlamaları gerçekleştirildi. Kadınlar tarafından aşure yapıldı ve dua edildikten sonra katılımcılara ikram edildi. Yığılca ilçesinde ise sünnet olacak çocuklar için mevlit programı düzenlendi ve davetlilere yemek ikram edildi. Ayrıca Yığılca'da yaşayan gönüllüler, arama kurtarma derneği kurmak amacıyla girişimde bulundu ve gerekli evrakları teslim etti.

07.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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"Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylüler tarafından kutlandı.

Çayağzı köyünde bir araya gelen kadınlar, evlerinden getirdikleri malzemeleri kazanlara dökerek aşure yaptı.

Hep birlikte dua edilmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Yığılca'da sünnet olacak çocuklar için mevlit okutuldu

Yığılca ilçesinde 7 ailenin sünnet olacak çocukları için mevlit programı düzenlendi.

Çukurören köyündeki camide okunan mevlidin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

Yığılca'da gönüllüler arama kurtarma derneği kuruyor

Yığılca'da yaşayan gönüllüler, olası afetlere hızlı müdahalede bulunmak amacıyla arama kurtarma derneği kurmaya karar verdi.

Derneklerine "YAKUT" ismini veren gönüllüler Mustafa Haklı, Zafer Durmaz, Sinan Kahraman, Veli Vergili, Serkan Maradit, Özcan Altıay ve Uğur Şahin, gerekli evrakları Yığılca Kaymakamlığına teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hıdırellez Kutlamaları, Sünnet Programı ve Arama Kurtarma Derneği Kuruldu - Son Dakika

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