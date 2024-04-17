Hıdırlık Kulesi Seyir Terası Projesi\'nde Tarihi Keşif

Güncel

Hıdırlık Kulesi Seyir Terası projesi çalışmasında tarihe ışık tutacak keşif

Sütunlu bir yapı gün yüzüne çıkarıldı

Hıdırlık Kulesi seyir terası projesinde yoğun çalışma

Falezlerin incisi yeniden parlayacak

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde hummalı çalışma sürüyor. Tarih ve manzarayı buluşturacak projede teknik çalışmalar ilerlerken, yeni arkeolojik keşifler de gün yüzüne çıkarılıyor. Son olarak kulenin güney kısmında tarihe ışık tutacak sütunlu bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kulenin güney kısmında da ortaya çıkarılan desenli taban mozaiklere de uzman arkeologlar tarafından konservasyon çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediydron grütesi'nin, Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları ortaya çıkmıştı. Eserlerin ziyaretçilere Akdeniz manzarası eşliğinde sunulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Tarihi kule ve çevresi yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri yapılıyor. Kulenin güney kısmındaki alanın ahşap ve cam zemin kaplamaları altyapısında yer alan taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları tamamlandı. Antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı da büyük oranda gerçekleştirildi. Kulenin kuzey tarafında da taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları devam ediyor. Falezlerin siluetini etkilememesi için proje kapsamında alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların da montajına başlandı. Ayrıca tarihi Hıdırlık Kulesi'nde bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışması da yürütülüyor.

Sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde sürdürülen proje kapsamında tarihi kalıntıların konservasyon çalışmaları devam ederken, arkeolojik kazı çalışmaları da titizlikle sürüyor. Son olarak kulenin güney kısmında tarihe ışık tutacak sütunlu bir yapı gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kulenin güney kısmında da ortaya çıkarılan desenli taban mozaiklere de uzman arkeologlar tarafından konservasyon çalışması yapılıyor.