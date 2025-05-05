Hıdrellez Şenlikleri 100. Yılında Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ve Tayfur köyünde Hıdrellez şenlikleri kutlandı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez, Gelibolu ve köylerinde geleneksel hale getirilerek her yıl şenliklerle kutlanıyor. Mübadele köyü olan Tayfur köyündeki Hıdrellez kutlamaları bu yıl 100. kez düzenlendi.

Köy sakini Beyza Çakır, "Hıdrellez, nesilden nesile aktarılan bir geleneğimiz. Bu yıl 100. yılı kutluyoruz. Köy meydanında toplanıp müzik eşliğinde alana geliyoruz. Etkinlikler kapsamında mani okunarak bakır çanaktan çekiliş yapılması da geleneklerimiz arasında." dedi.

İlçe merkezindeki kutlamalar ise İkiz Kayalar mevkisinde yapıldı. Gelibolu Rüzgarı Ritim Grubu'nun verdiği mini konserin ardından vatandaşlar müzik eşliğinde dans edip, gelenek gereği yakılan ateşin üzerinden atladı.