Hidroelektrik Tünelinde Facia: 7 Ölü, 10 Yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yapımı devam eden bir hidroelektrik santrali tünelinde meydana gelen göçük felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Chamoli bölgesindeki inşaat alanını dün akşam saatlerinde aniden su ve moloz yığınları bastı.

Baskın sırasında tünel içerisinde çalışmakta olan 20'den fazla işçi mahsur kalırken, olayın hemen ardından bölgede arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

Sabahın erken saatlerinde basının karşısına geçen sağlık görevlisi Dr. Ayush, yürütülen hummalı çalışmaların ardından ilk bilançoyu paylaştı. Dr. Ayush, ekipler tarafından tünelden çıkarılan 7 işçinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yaralı olarak kurtarılan 10 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Gelişmeler üzerine Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, sosyal medyadan açıklama yaptı. Başbakan Dhami paylaşımında, "Tünelde mahsur kalan diğer işçilerin de zarar görmeden çıkarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor," ifadelerine yer vererek kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığını vurguladı.

Bölgedeki zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen, yer altındaki diğer işçilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

20'DEN FAZLA İŞÇİ MAHSUR KALDI

Yetkililer, dün akşam Uttarakhand eyaletinin Chamoli bölgesindeki hidroelektrik santraline ait tünel inşaatına su ve moloz dolduğunu ve 20'den fazla işçinin mahsur kaldığını açıkladı. Olayın ardından tünelde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgedeki sağlık görevlilerinden Dr. Ayush, sabah saatlerinde basına yaptığı açıklamada, tünelden çıkarılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı kurtarılan 10 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.