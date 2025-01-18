Hıfzullah Canpolat\'a Siirt\'te Hoşgeldin

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AK Parti Siirt İl Başkan adayı Hıfzullah Canpolat için kentte karşılama töreni gerçekleştirildi.

Siirt Havalimanı kavşağında partililer tarafından karşılanan Canpolat, konvoy eşliğinde İl Başkanlığına geldi.

Canpolat, burada yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle önümüzdeki hafta cumartesi günü yapılacak kongrede il başkanlığı için görevlendirildim. Bu göreve beni layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen büyüklerime ve milletvekilime teşekkürlerimi arz ediyorum." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de karşılamaya gelenlere teşekkür ederek, "Bu bir hizmet yarışıdır. Hıfzullah başkanımızı Sayın Cumhurbaşkanımız hizmet etsin diye görevlendirdi. Yapacağı hizmetlerden dolayı şimdiden kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılamaya il, ilçe, belde belediye başkanları ve partililer katıldı.