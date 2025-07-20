Hikmet Hacıyev: Dezenformasyonla Mücadelede Başarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ülkesinin 2. Karabağ Savaşı'nda çok büyük uluslararası dezenformasyonla karşı karşıya kaldığını fakat bunların üstesinden gelmeyi başardıklarını söyledi.

Hacıyev, 3. Şuşa Global Media Forumu'nun resmi açılışında konuşma yaptı.

Foruma ev sahipliği yapan Şuşa'nın öneminden bahseden Hacıyev, uzun yıllar işgal altında kalan bu şehrin çok sayıda Azerbaycanlı aydın yetiştirdiğini belirtti.

Hacıyev, Azerbaycan tarihine ilham kaynağı oluşturan Şuşa'ya dünyanın farklı yerlerinden gazetecileri davet ettiklerini, şehrin eski yaratıcı ortamını yeniden oluşturmak istediklerini kaydetti.

1992'de Şuşa'dan birkaç kilometre mesafedeki Hocalı'da soykırım yapıldığını hatırlatan Hacıyev, bu acı olayın dünya basınında yeterli yer almadığını söyledi.

Hacıyev, "2. Karabağ Savaşı'nda çok büyük uluslararası dezenformasyonla karşı karşıya kaldık fakat bunların üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

"Gelecek nesiller bizi eleştirecektir"

Teknolojinin ve yapay zekanın medya üzerindeki etkilerine değinen Hacıyev, "Teknolojiye karşı mücadeleye çağırmıyorum. Gelecek nesiller, kontrol edilemeyen bir kavrama neden olduğumuz için bizi eleştirecektir. Hakikat tehdit altındadır. Yapay zekanın kontrol edilebilmesi için bazı düşünceler var. Bu hususta uluslararası kuruluşlara görev düşüyor." şeklinde konuştu.

"Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı forumda 52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcı yer alıyor.

30'dan fazla haber ajansı, 7 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 80 medya kuruluşunun yer aldığı forum 22 Temmuz'a kadar sürecek.