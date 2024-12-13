Hilvan\'da Yaralı Kuşlar Tedavi Altına Alındı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaralı olarak bulunan kızılşahin ile şahin tedavi altına alındı.

İlçenin kırsal bölgesinde yaralı haldeki kızılşahin ile şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Görevliler tarafından teslim alınan kızılşahin ve şahin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.