Hind Receb Vakfı, İtalya'daki İsrail askeri Şalih'i Gazze suçlamasıyla şikayet etti - Son Dakika
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Hind Receb Vakfı, İtalya'daki İsrail askeri Şalih'i Gazze suçlamasıyla şikayet etti

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Hind Receb Vakfı, İtalya'da tatildeki İsrail askeri Yonatan Şalih hakkında Gazze'de savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Vakıf, derhal soruşturma başlatılmasını isterken İtalya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

Hind Receb İnsan Hakları Vakfı, tatil için İtalya'da bulunan İsrail askeri Yonatan Şalih hakkında Gazze Şeridi'nde savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları işlediği suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Belçika merkezli vakfın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hind Receb İnsan Hakları Vakfı???????, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatı sırasında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım eylemleri gerçekleştirdiği suçlamasıyla İsrail askeri Yonatan Şalih hakkında İtalya'da suç duyurusunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

İsrail askeri Şalih'in hala İtalya'nın Toskana bölgesinde tatil yaptığı belirtilen açıklamada, Şalih'in 401. Zırhlı Tugay komutasındaki Givati Tugayına bağlı "Taykon" bölüğünde görev aldığı bildirildi.

Açıklamada, Şalih'e yöneltilen suçlamalar arasında Mart ve Nisan 2024'te Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ndeki Şifa Hastanesinin kuşatılması ve yıkılmasına katılmasının da bulunduğu kaydedildi.

Şalih ayrıca, Gazze kentinin Nasr Mahallesi'ndeki Hacı Hamdi Hırzullah Camisi'nin yakılmasına katılmakla da suçlandı.

Aralık 2023'ün sonlarında çekilen fotoğraflarda, Şalih'in bölüğündeki askerlerin alevlerin sardığı binada gülümseyerek fotoğraf çektirdiğinin görüldüğü aktarıldı.

Caminin "yıkıldığı sırada Filistinli gruplar tarafından kullanılmadığı, tamamen İsrail ordusunun kontrolü altında olduğu" vurgulandı.

Caminin kundaklanmasının "koruma altındaki bir ibadet yerinin hukuka aykırı bir şekilde hedef alınması anlamına gelebileceği ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak Gazze Şeridi genelinde camilere ve diğer dini mekanlara yönelik sistematik saldırıların belgelenmiş bir örneğinin parçası olduğu" kaydedildi.

Şalih'in, İsrail ordusunun 5 Aralık 2023'te kontrolünü ele geçirdiği ve Rimal Mahallesi'nin ticari merkezi kabul edilen Filistin Meydanı'nın yıkılmasına da katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, vakfın İsrail'in işlediği öne sürülen savaş suçları hakkında daha önce de İtalya'da çeşitli şikayetlerde bulunduğu ancak İtalyan makamlarının herhangi bir işlem yapmadığı ifade edildi.

Bu durumun İtalya'nın Cenevre Sözleşmeleri ile Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi kapsamındaki soruşturma yükümlülüklerinin "açık ihlali" olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Filistin halkına karşı savaş suçları işlediği ve soykırım yaptığından şüphelenilen kişilerin ülke topraklarında serbestçe tatil yapmasına izin veren İtalya, uluslararası hukuku uygulama, soykırımı önleme ve cezalandırma görevini yerine getirmiyor." ifadelerine yer verildi.

Hind Receb Vakfı, İsrail askerinin eylemleri hakkında derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 74 bin Filistinli hayatını kaybettiği, 174 binden fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor. Ölen ve yaralananların çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Kaynak: AA
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