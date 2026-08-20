Hind Receb Vakfı'ndan Soruşturmaya Güvensizlik - Son Dakika
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Hind Receb Vakfı'ndan Soruşturmaya Güvensizlik

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Vakıf, İsrail ordusunun soruşturma kararına güvenmediğini ve adaletin sağlanamayacağını belirtti.

Hind Receb Vakfı, İsrail ordusunun 6 yaşındaki Hind Receb ile ailesinden 6 kişinin, onları kurtarmaya giden 2 sağlık görevlisinin ve Refah'ta 15 Filistinli sağlık ve kurtarma görevlisinin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatma kararına şüpheyle yaklaştığını açıkladı.

Vakıftan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 29 Ocak 2024'te Hind Receb, ailesinden 6 kişi ve onları kurtarmaya gönderilen 2 sağlık görevlisinin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturması açma kararına "hiçbir şekilde güvenmediği" belirtildi.

Açıklamada, 23 Mart 2025'te Refah'ta İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen 15 Filistinli sağlık ve kurtarma görevlisine ilişkin soruşturmanın da aynı kapsamda değerlendirildiği vurgulandı.

Vakfın açıklamasında, bu soruşturmaların "gerçekten yürütülmesi" halinde dahi adaletin sağlanması yolunda gerçek bir adım olarak görülmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çok sayıda Filistinli, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşunun, İsrail askerlerinin ihlallerine ilişkin yürütülen iç soruşturmaların yıllardır ciddi yapısal sorunlar taşıdığını ve güvenilir bir hesap verebilirlik mekanizması olarak görülemeyeceğini belgelediği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hind Receb Vakfı'ndan Soruşturmaya Güvensizlik - Son Dakika

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