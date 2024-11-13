Hindistan Anayasa Mahkemesi'nden Yıkım Kararı Kısıtlaması

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Hindistan Anayasa Mahkemesi, özellikle Müslümanları ilgilendiren kararıyla mülk sahibine 15 gün önceden bildirimde bulunulmadan ve yasal yönergelere uyulmadan yıkım kararı verilemeyeceğine hükmetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, çoğunluğu Müslümanlar ve azınlıklara ait yapıların izinsiz ve yasa dışı bir şekilde iş makineleriyle yıkılmasının önüne geçen bir karar aldı.

Kararda, mülk sahiplerine 15 gün önceden bildirimde bulunulmadan ve yasal süreç takip edilmeden binaların yıkımının gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

"Hukuki süreci takip etmeden bir evin yıkılması emrinin verilmesi, hukukun üstünlüğüne aykırıdır." ifadesine yer verilen kararda ayrıca, yetkililerin, yıkımın "nihai seçenek" olduğunu göstermesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu karar, ülkenin en büyük dini cemaati Ulama-i Hind'in 2022'de, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetilen eyaletlerde Müslümanlara ait mülklerin yıkılmasına engel olunması çağrısında bulunmasıyla yaşanan hukuki sürecin sonunda geldi.

Müslümanlara ait mülkler iş makinalarıyla yıkılmıştı

Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların ardından yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 yapıyı buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan binaların yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken hukuk uzmanları, yıkımların yasal olmadığını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında, yıkımların azınlıklar için "toplu ceza anlamına geldiği" ifade edilerek "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulunulmuştu.