Hindistan Başbakanı Modi: Sorunlar savaş meydanında çözülemez - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan Başbakanı Modi: Sorunlar savaş meydanında çözülemez

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da süren savaşa dikkat çekerek, sorunların savaş meydanında çözülemeyeceğini belirtti. Avusturya ziyareti sırasında Başbakan Karl Nehammer ile görüşen Modi, barış ve istikrarın sağlanması için diplomasi ve diyaloğun önemine vurgu yaptı. Ayrıca Modi, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda reform yapılmasının gerekliliğini ifade etti.

10.07.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaşa dikkati çekerek, sorunların savaş meydanında çözülemeyeceğini söyledi.

Avusturya'yı ziyaret eden Hindistan Başbakanı Modi, başkent Viyana'da Başbakan Karl Nehammer ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider açıklamalarda bulundu.

Modi, 41 yıl sonra ilk defa bir Hindistan Başbakanının Avusturya'yı ziyaret ettiğini, bu açıdan çok tarihi ve önemli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Modi, Avusturyalı muhatabıyla iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda süren işbirliğine ilişkin konuların yanı sıra Ukrayna'daki gerilimi de ele alma imkanı bulduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sorunlar savaş meydanında çözüme kavuşturulamaz. Nerede olursa olsun masum insanların hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez. Barış ve istikrarın ivedilikle sağlanması için Hindistan ve Avusturya, diplomasi ve diyaloğa çok önem veriyor. Her iki ülke de bunun için olası bütün imkanları seferber etmeye hazır."

Modi ayrıca her iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda reform yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görüşünde olduğunu belirterek, böylelikle bu kuruluşların zamanında ve etkili bir çalışma ortaya koyabileceklerini ifade etti.

Karl Nehammer de Modi ile Ukrayna'da süren savaşa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, Avusturya Başbakanı olarak Hindistan'ın bu husustaki yaklaşımını öğrenmek ve Avrupa Birliği'nin (AB) kaygılarını paylaşma açısından önemli bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Modi'nin Avusturya ziyareti öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlatan Nehammer, kendisi için hem Modi'nin görüşmeye ilişkin izlenimleri hem de Putin'in olası bir barış sürecine yönelik yaklaşımını öğrenmesinin faydalı olduğunu dile getirdi.

Nehammer, "Bizim ortak hedefimiz kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın BM anlaşmasıyla sağlanması." diye konuştu.

Modi'nin ziyaretine ilişkin AB yetkililerini de bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, olası bir barış görüşmesi için Avusturya'nın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Basın toplantısının ardından Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Modi'yi kabul etti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Narendra Modi, Avusturya, Hindistan, Ukrayna, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi: Sorunlar savaş meydanında çözülemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:20:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Modi: Sorunlar savaş meydanında çözülemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement