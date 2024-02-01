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Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı - Son Dakika
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Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı

Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı

Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.

01.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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2023 yılının Mayıs ayında Hindistan'da casusluk suçlamasıyla yakalanan güvercin, yürütülen soruşturmanın ardından casus olmadığı anlaşılınca 8 ay sonra serbest bırakıldı. Şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.

'ÇİNCEYE BENZER YAZILAR' ŞÜPHEYİ ARTIRDI

Güvercinin bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, hayvan hastanesine gönderildi. Pakistanlı bir balıkçıya ait olduğu ortaya çıkan güvercinin sahibi, kuşunun ayağındaki sayıların bölgedeki militan gruplara gönderilen gizli bir mesaj değil, kendi telefon numarası olduğunu söyledi.

Hint emniyet görevlisi yaptığı açıklamada, "Şüpheli bir olguya rastlanmadığı için güvercin serbest bırakıldı" dedi.

GÜVERCİN YARIŞLARI BÖLGEDE YAYGIN

Pakistan ve Hindistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde güvercin yarışları oldukça yaygın. İki tarafın köylerinde de düzenlenen yarışmalarda güvercinlerin zaman zaman kaçması ise normal karşılanıyor.

2016 yılında ise bir güvercin, bacağında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik tehdit mesajının bulunmasının ardından polis gözetimine alınmıştı.

Kaynak: AA

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