Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı

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2023 yılının Mayıs ayında Hindistan'da casusluk suçlamasıyla yakalanan güvercin, yürütülen soruşturmanın ardından casus olmadığı anlaşılınca 8 ay sonra serbest bırakıldı. Şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.

'ÇİNCEYE BENZER YAZILAR' ŞÜPHEYİ ARTIRDI

Güvercinin bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, hayvan hastanesine gönderildi. Pakistanlı bir balıkçıya ait olduğu ortaya çıkan güvercinin sahibi, kuşunun ayağındaki sayıların bölgedeki militan gruplara gönderilen gizli bir mesaj değil, kendi telefon numarası olduğunu söyledi.

Hint emniyet görevlisi yaptığı açıklamada, "Şüpheli bir olguya rastlanmadığı için güvercin serbest bırakıldı" dedi.

GÜVERCİN YARIŞLARI BÖLGEDE YAYGIN

Pakistan ve Hindistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde güvercin yarışları oldukça yaygın. İki tarafın köylerinde de düzenlenen yarışmalarda güvercinlerin zaman zaman kaçması ise normal karşılanıyor.

2016 yılında ise bir güvercin, bacağında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik tehdit mesajının bulunmasının ardından polis gözetimine alınmıştı.