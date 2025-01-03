Hindistan, Çin'in İlçe Kuruluşunu İhlal İddiasıyla Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan, Çin'in İlçe Kuruluşunu İhlal İddiasıyla Protesto Etti

Hindistan, Çin'in Hotan'da kurduğu yeni ilçeleri yasa dışı işgal olarak nitelendirdi.

03.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, Çin'in kurduğunu duyurduğu yeni iki ilçenin, ülke sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek bunu "yasa dışı işgal" olarak niteledi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan iline bağlı iki yeni ilçe kurduğunu duyuran Çin'e tepki gösterdi.

Çin'e diplomatik kanallar aracılığıyla "protesto" ilettiklerini belirten Jaiswal, "sözde" ilçelerin bir kısmının Hindistan'ın kontrolündeki Ladakh bölgesinde yer aldığını ve bunun ülke sınırlarının ihlali anlamına geldiğini savundu.

Jaiswal, "Hindistan, Çin'in bölgedeki Hint topraklarını yasadışı işgalini hiçbir zaman kabul etmemiştir. ifadesini kullandı.

Çin, 27 Aralık'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan iline bağlı Hı'ang ve Hıkang isimlerinde iki yeni ilçe kurduğunu duyurmuştu.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Hotan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, Çin'in İlçe Kuruluşunu İhlal İddiasıyla Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:21 Suriye’ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara’nın elini sıkmadı Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
03:13 Bursa’da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu Bursa'da başından vurulmuş halde bir kadın bulundu
01:46 Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı Sarhoş polis memuru, gözaltındaki şüphelileri serbest bıraktı
01:36 Suriye’de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
01:10 Sanat dünyası yasta “Herkesin bir benzeri türedi sen hariç“ Sanat dünyası yasta! "Herkesin bir benzeri türedi sen hariç"
00:46 BBP lideri Destici’den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu BBP lideri Destici'den İmralı görüşmesi yorumu: Duyunca kanım dondu
00:39 Ünlü sanatçı Sıla’nın acı kaybı Kuzeni hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Sıla'nın acı kaybı! Kuzeni hayatını kaybetti
00:28 Trump’a ait otelin önünde patlamıştı Tesla’da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış Trump'a ait otelin önünde patlamıştı! Tesla'da ölen asker patlamadan önce kafasına sıkmış
00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 19:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan, Çin'in İlçe Kuruluşunu İhlal İddiasıyla Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.