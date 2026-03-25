Hindistan'da Akaryakıt Kuyrukları

Hindistan'da petrol şirketlerinin ödeme sistemlerindeki değişiklik ve Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonucu akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine yönelik çıkan iddialar üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, "petrol arzının duracağı ve ülkede akaryakıt sıkıntısı oluşacağı" yönünde hızla yayılan iddialar, endişeye yol açtı.

Gucerat, Telangana ve Madya Pradeş eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde Hindistanlılar, araçlarına yakıt alabilmek için istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Petrol firmaları yetkilileri, satışların normale oranla 2 ila 3 kat arttığını ve bazı istasyonların önündeki kuyrukların 500 metreyi aştığını belirtti.

Ödeme sistemlerindeki geçici bir değişikliğin ve buna bağlı yaşanan kısa süreli sevkiyat gecikmelerinin halk tarafından "stokların tükendiği" şeklinde yorumlandığını kaydeden yetkililer, sistemin normale dönmesiyle istasyonlardaki yoğunluğun kısa sürede azalmasının beklendiğini aktardı.

Yetkililer, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanabilecek olası aksamalara dair endişelerin de paniği körüklediğini ifade etti.

Endişeye gerek olmadığına işaret eden yetkililer, "asılsız iddialara" itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünya ekonomisini sarstığını ve bölgede şimdiye kadarki kayıpların atlatılmasının "uzun süreceğini" ifade etmişti.

Modi, son 11 yılda stratejik petrol rezervlerinin geliştirildiğini, Hindistan'ın yeterli ham petrol stoku olduğunu ve ülkenin bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalıştıklarını belirtmişti.