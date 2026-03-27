Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da Akaryakıt Vergileri Düşürüldü

27.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle benzin ve mazot üzerindeki vergiler litre başına 10 rupi azaltıldı.

Hindistan Maliye Bakanlığı, Orta Doğu'daki tırmanan gerilim nedeniyle benzin ve mazot üzerindeki özel tüketim vergilerinin düşürüldüğünü duyurdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre Yeni Delhi hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklanan maliyet artışının petrol firmaları ve tüketiciler üzerinde yarattığı baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, benzin ve mazot üzerindeki tüketim vergisinin litre başına 10 rupi (11 cent) düşürüldüğünü belirtti.

Bu önlemin tüketicileri fiyat artışına karşı koruyacağını ifade eden Sitharaman, dizel ve otomatik şanzıman yağı (ATF) ihracatına da gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabındaki açıklamasında sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) arzını kolaylaştırmak amacıyla eyaletlere ayrılan ticari LPG kotasını yüzde 70'e çıkarma kararı alındığını, bu kotanın yüzde 20'sinin çelik, otomotiv, tekstil sektörü başta olmak üzere iş gücü gerektiren sektörlere tahsis edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:55:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.