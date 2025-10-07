Hindistan'da Avukattan Ayakkabı Fırlatma Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hindistan'da Avukattan Ayakkabı Fırlatma Olayı

Hindistan\'da Avukattan Ayakkabı Fırlatma Olayı
07.10.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir avukat, Hindistan Başyargıcı'na ayakkabı fırlattı. Olay sonrası avukat meslekten uzaklaştırıldı.

Hindistan'da bir avukat, eski bir davada Hinduizm'e hakaret eden sözler sarf ettiğini öne sürdüğü Hindistan Başyargıcı Bhushan Ramkrishna Gavai'ye ayakkabı fırlattı.

DURUŞMADA BAŞYARGIÇ'A SPOR AYAKKABISI FIRLATTI

The Indian Express gazetesinin haberine göre, dün sabah Hindistan Yüksek Mahkemesinde görülen bir duruşma, kısa süreliğine bölündü. Mahkeme salonunda bulunan Rakesh Kishore isimli avukat, o sırada duruşmadaki başka bir konuşmacıyı dinleyen Gavai'ye spor ayakkabısı fırlattı.

GEREKÇE: HİNDUİZME YÖNELİK AŞAĞILAYICI İFADELER

Polis, Kishore'un sorgulamada verdiği ifadede, Başyargıç Gavai'nin başka bir duruşmadaki sözleri nedeniyle öfkelendiğini söylediğini aktardı. Polisin bulgularına göre Kishore, Gavai'nin ülkedeki bir tapınakta Hinduizm'in tanrılarından Lord Vişnu'nun heykelinin yeniden inşasını reddettiği duruşmadaki bazı ifadeleri, Hinduizm'e hakaret edici nitelikte buldu.

AYAKKABI İSABET ETMEDİ

Başyargıç Gavai, fırlatılan ayakkabının kendisine ya da masasına isabet etmediğini, olayın hemen ardından duruşmaya devam edilmesini istediğini söyledi. Polis, Gavai'nin suç duyurusunda bulunmaması üzerine Kishore'u serbest bıraktı ve ayakkabısını geri verdi.

MESLEKTEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan, Kishore'un bağlı olduğu baro, 71 yaşındaki avukatın, mahkemenin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldığını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Başyargıç Gavai'nin olay karşısında sergilediği tavrı takdir ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Hindistan, Hinduizm, Politika, Mahkeme, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Avukattan Ayakkabı Fırlatma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde ata alkollü içki içirdiler Düğünde ata alkollü içki içirdiler
2 adet su için istenen para öyle böyle değil Bakanlık harekete geçti 2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti
Serdar Öktem’in aracına kurşun yağmuru İşte olay yerinden ilk görüntüler Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Hasan Şaş’tan ağır eleştiri: Onlar tatile çıkmasın Hasan Şaş'tan ağır eleştiri: Onlar tatile çıkmasın
İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail’den gözaltı kıyafetiyle sınır dışı edildi İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail'den gözaltı kıyafetiyle sınır dışı edildi
Göztepe, savunmasıyla dikkatleri çekiyor Mourinho’nun söyledikleri doğru çıktı Göztepe, savunmasıyla dikkatleri çekiyor! Mourinho'nun söyledikleri doğru çıktı

13:32
Taraftarlar havalara uçacak Galatasaray’dan Torreira sürprizi
Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi
13:23
Abdullah Avcı’nın yeni işi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
13:17
Boluspor Mustafa Er ile yolları ayırdı
Boluspor Mustafa Er ile yolları ayırdı
13:11
Erdoğan’ın Suriye mesajı Azerbaycan’daki zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu
13:10
TBMM’de bir ilk: DEM Partililer ’’Biji Serok Apo’’ sloganları attı
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer ''Biji Serok Apo'' sloganları attı
12:34
Diyarbakır Adliyesi’nde duruşma salonu içerisinde kavga
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 14:03:49. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Avukattan Ayakkabı Fırlatma Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.