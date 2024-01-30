Hindistan\'da Binlerce Kişi İsrail\'de İş İmkanı İçin Sıraya Girdi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde binlerce kişi, İsrail'de istihdam sağlanması planlanan Hint inşaat işçisi alımına yönelik düzenlenen "yeterlilik sınavına" girmek için sıraya girdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, binlerce Hindistan vatandaşı, eyalette İsrail'de işe alınacak işçiler için "yeterlilik sınavının" yapıldığı kuruluşun önünde toplandı.

Binlerce kişi, binanın önünde sıraya girerek yeterlilik sınavına katılmak için bekledi.

Ülke vatandaşlarına İsrail'de iş imkanı sağlanması için kurulan istihdam programı kapsamında düzenlenen sınavda, işçilerin sıva yapma, fayans döşeme gibi inşaat becerileri ölçüldü.

İlk etapta yaklaşık 5 bin kişinin gönderileceğine işaret eden eyalet yetkilileri, yaklaşık 11 bin işçiden başvuru alındığını bildirdi.

Öte yandan, söz konusu uygulama, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle devam eden "şiddet olaylarının Hint vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atması" nedeniyle ülkedeki iş sendikaları tarafından eleştiriliyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından Mayıs 2023'te yapılan açıklamaya göre, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkeyi ziyareti kapsamında Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmüştü.

Taraflar, inşaat ve bakım hizmeti alanlarında çalışmak üzere Hint işçilere İsrail'de istihdam sağlanmasını ele alan bir anlaşma imzalamıştı.

Hindistan ve İsrail basınına yansıyan haberlerde, anlaşma kapsamında İsrail'de yaklaşık 40 bin Hint işçiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Öte yandan, 7 Ekim 2023 sonrasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de Hint işçilere istihdam sağlanmasına ilişkin görüştüğü ifade edilmişti.

Filistinli işçilerin Hint işçilerle "değiştirilmesinin hedeflendiğine" ilişkin tartışmalar üzerine Hindistan hükümeti, Aralık 2023'te İsrail ile diyaloglarında bu konuda görüşme yapılmadığını açıklamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi de Hint işçilere İsrail'de istihdam sağlanmasına ilişkin, "Geniş açıdan bakıldığında Hindistan, vatandaşlarımızın küresel iş yerlerine erişim sağlayabilmesi için dünya çapında iş hareketliliği anlaşmalarını inceliyor." ifadesini kullanmıştı.