Hindistan'da Çiftçi Protestoları Sürüyor

YENİ Hindistan'da hükümetin tarım mahsullerine verdiği taban fiyata karşı düzenlenen protestolarda, polis ile çiftçiler arasında arbede çıktı.
Hindistan'da çiftçiler, "tarımsal fiyatlarda yaşanabilecek ani düşüşlere karşı" merkezi hükümetin belirlediği taban fiyat teklifini protesto etti.
Pencap ve Haryana eyaletlerinden yürüyüşe başlayan çiftçiler, gösteride, iki eyaletin başkent Yeni Delhi'ye çıkış noktası kabul edilen Shambhu bölgesine kurulan barikatları yıkmaya çalıştı.
Protestoda polisle çiftçiler arasında arbede yaşandı.
Emniyet güçleri, arbedede çiftçilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Yetkililer, protestocular arası iletişimi engellemek için Haryana'nın bazı bölgelerinde internet hizmetini askıya aldı.
Çiftçi liderleri, Hindistan Ulusal Parlamentosu'nun yer aldığı başkent Yeni Delhi'de de protesto düzenleyeceklerini bildirdi.
Çiftçilerin 2021'deki protestoları
Hindistan, 2021'de ülke geneline yayılan çiftçi protestolarına sahne olmuştu.
Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunmuştu.
Çiftçilerse bunların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürerek, başta Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlemişti.
Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.
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