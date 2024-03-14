Hindistan'da çiftçiler, Asgari Destek Fiyatı talebiyle gösteri düzenledi

Hindistan'da hükümetin, temel mahsuller için Asgari Destek Fiyatı'nı (MSP) yasal olarak garanti etmesini isteyen çiftçiler, başkent Yeni Delhi'de gösteri düzenledi.
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, haftalardır şehre girişleri engellenen binlerce çiftçi, başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.
Çiftçilerin çatı örgütlerinden Samyukta Kisan Morcha'nın (SKM) çağrısıyla toplanan çiftçiler, hükümetten temel mahsuller için Asgari Destek Fiyatı'nın yasal olarak garanti edilmesi talebinde bulundu.
SKM yetkilileri, çiftçilerin haftalardır şehre girişinin engellenmesini ve artırılan güvenlik tedbirlerini kınadıklarını belirtti.
Çiftçi gösterilerine öncülük eden iki çatı kuruluştan Kisan Mazdoor Morcha ve SKM, 3 Mart'ta yaptıkları çağrıda, ülke genelindeki çiftçileri başkente yürümeye davet etmişti.
Çatı kuruluşlar, hükümetin mahsuller için MSP'yi yasal olarak garanti etmesini de içeren çeşitli taleplerini desteklemek üzere 10 Mart'ta ülke çapında 4 saat tren raylarında gösteri yapılması çağrısında da bulunmuştu.
Hindistan'da hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle gösteriler düzenleyen çiftçilerin Yeni Delhi'ye doğru yürüyüşe geçeceğini açıklaması üzerine güvenlik güçleri, başkentin çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırmıştı.
Yetkililer, çiftçilerin şehre girişini engellemek için Yeni Delhi'ye giden otoyolları barikatlarla kapatmıştı.
Polis, çiftçilerin belirli koşullar altında şehre girip gösteri yapmasına izin vermişti.
Hindistan'da çiftçi gösterileri
Hindistan'da çiftçiler, 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle gösteri düzenlemeye başlamıştı.
Aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, 19 Şubat'ta, çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla, bakliyat, mısır ve pamuk gibi mahsulleri, belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etmişti.
Satın alınacak ürün miktarının da sınırlandırılmayacağını belirten yetkililer, çiftçilere 5 yıllık "kapsamlı plan" önermişti.
Çiftçiler ise hükümetten gelen taban fiyat ve destekleme alımıyla ilgili teklifi reddederek, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.
Çiftçiler ile polis arasında 21 Şubat'ta çıkan çatışmada 1 protestocu ölmüştü.
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