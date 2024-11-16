Hindistan'da hastanede yangın: 10 bebek hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki bir tıp fakültesinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çıkan yangında en az 10 yeni doğan bebek hayatını kaybederken, birkaçı da yaralandı. Haber, yerel bir yetkili tarafından telefonla teyit edildi.

Olay cuma günü yerel saatle 22.45 sularında Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Jhansi ilçesinde bulunan Maharani Laxmi Bai Tıp Fakültesi'nde meydana geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yangın çıktığında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 70 yeni doğan bebek bulunuyordu.