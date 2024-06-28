Hindistan'da Havalimanı Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Havalimanı Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrindeki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda aşırı yağışlar nedeniyle Terminal 1'in çatısının bir bölümü çöktü. Çökme sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Havalimanı yetkilileri, enkazın kaldırılması ve mahsur kalanların kurtarılması için uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Aynı zamanda Gurugram şehrinde de aşırı yağışlar nedeniyle yollar su altında kaldı ve trafiğin aksamasına sebep oldu.

28.06.2024 11:31
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YENİ Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda iç hat uçuşları için kullanılan Terminal 1'in çatısının bir bölümü aşırı yağışlardan dolayı çöktü.

Havalimanı yetkilileri, üzerine demir kirişlerin düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, enkazın kaldırılması ve mahsur kalanların kurtarılması için 1 numaralı terminaldaki uçuşların geçici süreliğine askıya alındığını açıkladı.

Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, çatı dışında bazı destek kirişlerinin de çökmesiyle terminaldeki yolcu alma ve bırakma alanındaki bazı araçlar da zarar gördü.

Gurugram'da yollar su altında kaldı

Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurugram şehrinde de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yolları sel aldı.

Aşırı yağışların neden olduğu su baskınları, bölgede trafiğin aksamasına yol açtı.

Kaynak: AA

Yeni Delhi, Hindistan, Gandhi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Havalimanı Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Havalimanı Çatısı Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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