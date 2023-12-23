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Hindistan'da İşkence İddiası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da İşkence İddiası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde polis gözetiminde tutulan 3 kişinin işkenceyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Bölge sakinleri, direnişçilerle çıkan çatışmanın ardından gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Protestoların yaşandığı bölgede, internet servisi kesildi ve soruşturma başlatıldı.

Hindistan\'da İşkence İddiası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
23.12.2023 - 21:41,
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YENİ Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, polis gözetiminde tutulan 3 kişinin "işkenceyle" yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Bölge sakinleri, dün Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askerinin ölmesinin ardından, ordunun, 8 kişiyi gözaltına aldığını ileri sürdü.

Gözaltına alınan kişilerden 3'üne, yakınlardaki bir askeri kampta "işkence" yapıldığını savunan bölge sakinleri, bu kişilerin hayatını kaybettiğini ve diğer 5 kişinin ise "işkence gördükleri" gerekçesiyle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Cammu Keşmir'in Srinagar şehrinde ise protestolar düzenlendi.

Söz konusu "işkenceyi" gösteren videonun yayılmaya başlamasının ardından ise yetkililerin, dün çatışmaların yaşandığı Cammu Keşmir'e bağlı Poonch ilçesinde internet servisini kestiği de öne sürüldü.

Bölgenin bilgi departmanı tarafından X platformundan yapılan açıklamada ise 3 sivilin ölümüne ilişkin yasal sürecin başlatıldığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine mali yardımda bulunulacağı kaydedildi.

Hindistan ordusunca, X platformundan yapılan açıklamada da 3 sivilin ölümüne ilişkin ihbar alındığı ve soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, "Hindistan ordusu, soruşturmaların yürütülmesinde tam destek ve işbirliği sağlamaya kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

Bölgede dün direnişçilerle çıkan çatışmada, 4 Hint askerinin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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