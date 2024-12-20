Hindistan'da Kimyasal Kamyon Kazasında 5 Ölü

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YENİ DELHİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde kimyasal madde taşıyan bir kamyonun diğer araçlara çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybederken, 35'ten fazla kişi de yaralandı.

Yerel polisten yapılan açıklamaya göre kaza, cuma günü sabah saatlerinde Jaipur-Ajmer karayolu üzerindeki Bhankrota bölgesi yakınlarında meydana geldi. Olay yeri yakınlarındaki birkaç benzin istasyonu şans eseri herhangi bir zarar görmedi.

Durumu ağır olan birçok yaralı, eyalet başkenti Jaipur'daki bir devlet hastanesine kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SMS Tıp Fakültesi Dekanı Deepak Maheshwari basına yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ünitesine yaklaşık 24-25 kişi kabul edildi ve getirilmeye devam ediyor. Olayda yaralanan çok sayıda kişi var. Bu ciddi bir kaza" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası çıkan yangından, kamyonlar ve özel otomobiller de dahil olmak üzere yaklaşık 40 araç etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yaralıların kaldırıldığı hastaneye giden Racastan Başbakanı Bhajanlal Sharma, kurtarma ve yardım için mümkün olan tüm çabaların sarf edildiğini söyledi.