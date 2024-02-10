Hindistan\'da korkunç trafik kazası: 7 ölü, 35 yaralı

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YENİ DELHİ, 10 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde Cumartesi günü iki kamyon ve bir özel yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 7 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Andra Pradeş'in Nellore bölgesinde meydana gelen kazada bir kamyon park halindeki başka bir kamyona çarptı, ardından yaklaşık 42 yolcu taşıyan özel otobüs iki kamyonla çarpıştı.

Özel otobüs Chennai şehrinden Haydarabad şehrine gitmekteydi. Kaza hakkında bilgi veren polis memuru, ölenler arasında her iki kamyonun ve otobüsün sürücüleri ile 4 yolcunun bulunduğunu söyledi.