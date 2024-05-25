Hindistan'da Lunapark Yangınında 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Lunapark Yangınında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan\'da Lunapark Yangınında 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan bir lunaparkta çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde çıkan yangında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle 9'u çocuk toplamda 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ederken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve eyalet Başbakanı Bhupendra Patel olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Lunaparkın sahibi gözaltına alınırken, kurbanların ailelerine tazminat olarak 12 bin 400'er dolar ödeneceği belirtildi.

25.05.2024 22:45
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta çıkan yangın sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, sebebi henüz tespit edilemeyen yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Polis lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyururken, yetkililer kurbanların ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Lunapark Yangınında 27 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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