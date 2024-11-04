Hindistan'da Otobüs Kazası: 36 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Otobüs Kazası: 36 Ölü

Uttarakhand'da 50 yolculu otobüs şarampole yuvarlandı, 36 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

04.11.2024 22:30
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- Hindistan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 50 yolculu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da yolcu otobüsü sabah saatlerinde kaza yaptı. Uttarakhand eyaletinde 50 yolculu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. Almora bölgesinde 200 metre derinliğindeki vadiye düşen otobüste çok sayıda kişi yaralanırken, bazı yolcuların otobüsün camından nehre fırladığı aktarıldı.

Polis, otobüsün 42 kişilik olduğunu belirtirken, kazanın sebebinin aşırı yüklemeden kaynaklı olabileceğini aktardı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, can kaybının aratabileceği bildirildi.

"Ölenlerin ailelerine tazminat ödenecek"

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami yaptığı açıklamada "Almora'da meydana gelen talihsiz otobüs kazasında yolcuların hayatını kaybettiğine dair çok üzücü haberler aldık. Bölge yönetimine yardım ve kurtarma operasyonlarını hızlı bir şekilde yürütmesi talimatı verildi. Gerekli olduğu takdirde ağır yaralı yolcuların hava yoluyla taşınması için de talimat verildi" ifadelerini kullandı. Bölgesel Ulaştırma Ofisi yetkililerinin görevden uzaklaştırılması talimatını verdiğini kaydeden Dhami, ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini, yaralılara ise maddi yardım yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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