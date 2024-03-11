Hindistan'da Otobüs Yüksek Voltajlı Tellere Çarptı, 5 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Otobüs Yüksek Voltajlı Tellere Çarptı, 5 Ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde seyir halindeki bir otobüs, yüksek voltajlı enerji nakil tellerine temas ederek aniden alev aldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla yolcu ciddi yanıklarla mücadele ediyor. Olay, Ghazipur bölgesinde meydana geldi ve kazazedeler yakınlardaki bir düğünden dönüyorlardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

11.03.2024 18:35
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YENİ DELHİ, 11 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yüksek voltajlı enerji nakil tellerine temas eden seyir halindeki bir otobüs aniden alev aldı.

Xinhua'ya telefonda bilgi veren üst düzey bir polis memuru, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla yolcunun ise ciddi yanıklardan muzdarip olduğunu söyledi.

Olay, Pazartesi günü Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde meydana geldi. Vahim olayın meydana geldiği esnada kazazedeler yakınlardaki bir düğünden dönüyorlardı.

Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru, "Feci kazanın gerçekleştiği otobüste seyahat eden kişilerin tam sayısını tespit etmeye çalışıyoruz. Ayrıca ölenlerin kimliklerini belirlemek ve aileleriyle irtibata geçmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Otobüs Yüksek Voltajlı Tellere Çarptı, 5 Ölü - Son Dakika

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