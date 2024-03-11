Hindistan'da Otobüs Yüksek Voltajlı Tellere Çarptı, 5 Ölü

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YENİ DELHİ, 11 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yüksek voltajlı enerji nakil tellerine temas eden seyir halindeki bir otobüs aniden alev aldı.

Xinhua'ya telefonda bilgi veren üst düzey bir polis memuru, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla yolcunun ise ciddi yanıklardan muzdarip olduğunu söyledi.

Olay, Pazartesi günü Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde meydana geldi. Vahim olayın meydana geldiği esnada kazazedeler yakınlardaki bir düğünden dönüyorlardı.

Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru, "Feci kazanın gerçekleştiği otobüste seyahat eden kişilerin tam sayısını tespit etmeye çalışıyoruz. Ayrıca ölenlerin kimliklerini belirlemek ve aileleriyle irtibata geçmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.