Hindistan'da Sıcak Çarpması Nedeniyle Ölümler Artıyor

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YENİ DELHİ, 20 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'da son 72 saat içinde başkent Yeni Delhi'de en az 5, komşu Noida kentinde ise yaklaşık 14 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine federal hükümet, devlet hastanelerine sıcak çarpması şikayetiyle gelen hastaların tedavisine öncelik verilmesi yönünde bir tavsiye yayımladı.

Sıcak çarpmasından mustarip 60'tan fazla hasta ise çeşitli hastanelere kabul edildi. Bu kişilerin çoğunluğu işçilerden ve 65 yaş üstündeki bireylerden oluşuyor.

Son birkaç gündür aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğu Delhi ve civarındaki bölgelerde gündüz hava sıcaklığı 45 santigrat derece civarında seyrediyor.

Özel haber ajansı ANI'ye göre, Yeni Delhi'de bulunan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları da sıcak hava nedeniyle olumsuz etkilendi.