Hindistan'da Sıcak Çarpması Nedeniyle Ölümler Artıyor - Son Dakika
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Hindistan'da Sıcak Çarpması Nedeniyle Ölümler Artıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son 72 saat içinde en az 5 kişi, komşu Noida kentinde ise yaklaşık 14 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Federal hükümet, devlet hastanelerine sıcak çarpması şikayetiyle gelen hastaların tedavisine öncelik verilmesi yönünde bir tavsiye yayımladı. Aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğu bölgede gündüz hava sıcaklığı 45 santigrat derece civarında seyrediyor.

20.06.2024 12:21
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YENİ DELHİ, 20 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'da son 72 saat içinde başkent Yeni Delhi'de en az 5, komşu Noida kentinde ise yaklaşık 14 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine federal hükümet, devlet hastanelerine sıcak çarpması şikayetiyle gelen hastaların tedavisine öncelik verilmesi yönünde bir tavsiye yayımladı.

Sıcak çarpmasından mustarip 60'tan fazla hasta ise çeşitli hastanelere kabul edildi. Bu kişilerin çoğunluğu işçilerden ve 65 yaş üstündeki bireylerden oluşuyor.

Son birkaç gündür aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğu Delhi ve civarındaki bölgelerde gündüz hava sıcaklığı 45 santigrat derece civarında seyrediyor.

Özel haber ajansı ANI'ye göre, Yeni Delhi'de bulunan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları da sıcak hava nedeniyle olumsuz etkilendi.

Kaynak: Xinhua

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