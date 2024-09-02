Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Andra Pradeş ve Telangana eyaletlerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi. Yağışlar sonucunda birçok köy su altında kaldı, kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ayrıca, Asna siklonunun Hindistan kıyılarından uzaklaşması bekleniyor. Telangana'da da sağanak yağışlar su baskınlarına ve yol kapanmalarına neden oldu. Muson yağmurları her yıl ülkede büyük hasara yol açıyor.

02.09.2024 00:25
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Hindistan'ın Andra Pradeş ve Telangana eyaletlerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV televizyonunun haberine göre, Andra Pradeş ve Telangana'da son 2 gündür süren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada ilçesine bağlı Ambapuram, Nainavaram, Nunna ve Pathapadu köyleri tamamen su altında kaldı.

Yetkililer, bu köylerde yaşayanların kurtarılması ve güvenli bölgelere taşınması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Andra Pradeş İçişleri Bakanı Vangalapudi Anitha, yaptığı açıklamada, "Şiddetli yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimiz 600 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı." dedi.

Anitha, 5 ilçeye bağlı 294 köyden 13 bin 227 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Andra Pradeş'in NTR bölgesinde oluşan sel nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, çeşitli istasyonlarda çok sayıda yolcu mahsur kaldı.

Asna siklonunun Hindistan kıyılarından uzaklaşması bekleniyor

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Umman Denizi'nde etkili Asna siklonunun gelecek 24 saat içinde batı-kuzeybatı yönünde hareket ederek Hindistan kıyılarından uzaklaşmasının beklendiğini duyurdu.

Andra Pradeş'in kuzeyi ve Odişa eyaletinin güney kıyıları üzerinde etkisini sürdüren Asna siklonu, son 2 gündür şiddetli yağışlara neden oluyor.

Telangana'da bir kişi öldü

Telangana'da, Haydarabad ve eyaletin diğer bölgelerini etkisi altına alan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Şiddetli yağışların ardından bazı bölgelerde dereler taştı ve sel suları köyler arasındaki yol bağlantılarını kopardı.

Hammam ve Nalgonda bölgelerinde de evleri su bastı.

Mahabubabad bölgesinde sel suyuna kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Telangana'daki Suryapet yakınlarında otoyolun su altında kalması nedeniyle Haydarabad-Vijayawada kara yolunda trafik durma noktasına geldi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, Telangana'daki 11 bölge için "kırmızı alarm" verdi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor.

Kaynak: AA

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