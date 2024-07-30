Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu 36 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda 36 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

30.07.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Hindistan'da heyelan faciası: 36 ölü

KERALA - Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu 36 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Wayanad bölgesinde 3 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda çok sayıda kişi toprak altına kaldı. Bölge yetkilisi DR Meghasree, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise 70'ten fazla kişinin yaralandığını belirtti. Bölgedeki bir köprünün çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtilirken, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 2 helikopter bölgeye sevk edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Wayanad'ın bazı bölgelerinde heyelanlar yaşanıyor. Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybedenler birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Modi, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini, mümkün olan her türlü yardım konusunda eyalete destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Hindistan, Uluslararası, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:04 İsrail’in Beyrut’u vurması sonrası ABD’den dikkat çeken “savaş“ açıklaması İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken "savaş" açıklaması
21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement