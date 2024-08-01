Hindistan'da Şiddetli Yağışlar ve Çökmeler: Ölü ve Yaralılar Var

Güncel

YENİ DELHİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş, Uttarakhand, Delhi ve Uttar Pradeş eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar ve neden oldukları bina ya da duvar çökmeleri gibi olaylarda birçok kişi öldü ya da yaralandı bazılarından ise haber alınamıyor.

Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletini etkisi altına alan sağanak yağışların ardından en az iki kişinin öldüğünü ve 40'tan fazla kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Yağmur bu bölgelerde 24 saatten fazla şiddetini devam ettirirken, Delhi ve civarındaki birçok yer saatte 100 milimetrenin üzerinde yağış aldı.

Dağlık Himaçal Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerindeki birçok yerde yol ve köprüler sular altında kaldı. Ayrıca aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı yerlerde uçak ve tren seferleri olumsuz etkilendi.

Delhi'de Çarşamba akşamı yağan şiddetli yağmurun ardından Perşembe günü birçok bölge sular altında kaldı. Hindistan Meteoroloji İdaresi gün içinde daha fazla yağışın olacağı uyarısında bulundu. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda iki kişi hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş'te şiddetli yağmur bazı duvar çökmesi olayları yaşanırken, can kaybı yaşanmadı.