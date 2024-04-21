Hindistan'da Trafik Polisleri İçin Klimalı Kasklar Kullanılıyor

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YENİ DELHİ, 21 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın çeşitli eyaletlerindeki polis departmanları son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yollarda görev yapan trafik personeli için klimalı kasklar kullanmaya başladı.

Yetkililer kaskların 40 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklarda serinletici bir etki yaratacak şekilde tasarlandığını ve gözleri güneş ışığından koruyacak siperliklere sahip olduğunu söyledi.

Kasklar bunaltıcı sıcaklar nedeniyle yolda bayılan trafik polislerinin rapor edilmesinin ardından Gujarat'ta kullanılmaya başlandı.

Bele takılan bir batarya ile çalışan kaskın bir şarj noktası bulunuyor ve tam şarjla 8 saat çalışabiliyor.

Bu ayın başlarında Hindistan Meteoroloji Dairesi ülkenin Nisan'dan Haziran'a kadar aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağını, bundan en çok orta ve batı yarımada bölgelerinin etkilenmesinin beklendiğini duyurmuştu.