Hindistan'da Uçak Kuyruğunda Yangın Çıktı

Hindistan'da, geçen ay kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerine düşerek 241 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasının ardından bugün, başka bir uçağın kuyruk kısmında, inişinden kısa süre sonra yangın çıktı.

Air India hava yolu şirketinin, sosyal medya platformu X'teki hesabından, uçakta çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hong Kong'dan Yeni Delhi'ye hareket eden "Airbus A321" tipi uçağın kuyruk kısmında bulunan yardımcı güç ünitesinde inişten sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, yolcuların uçaktan indiği sırada meydana geldiği ifade edilen açıklamada, güç ünite sisteminin, yangın dolayısıyla otomatik olarak kapandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, kazada yaralanan olmadığı ancak uçağın hasar aldığı belirtildi.

Hindistan'da 12 Haziran'daki uçak kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın, düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.