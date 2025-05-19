Hindistan'da Yıldırım Çarpması: 14 Ölüm

YENİ DELHİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusunda yer alan Orissa eyaletinde yıldırım çarpması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Eyalet yetkililerinden cumartesi günü yapılan açıklamada cuma öğleden sonra eyalette görülen şiddetli yağışlar ve gök gürültülü fırtınaların Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati'nin de aralarında bulunduğu birçok bölgeyi etkilediği belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi eyalette yağmur, gök gürültülü fırtına ve yıldırımların görülebileceği sert hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

Hindistan'da her yıl muson mevsiminin başlamasıyla birlikte yıldırım çarpması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.