Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Olayın Batı Bengal'in başkenti Kalküta'nın yaklaşık 327 kilometre kuzeyinde yer alan Malda bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin tamamı yıldırım düştüğü sırada evlerinin dışında bulunuyor ve tarlalarda çalışıyordu. Hindistan'da her yıl muson mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybediyor.

17.05.2024 09:48
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YENİ DELHİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, can kayıplarının Batı Bengal'in başkenti Kalküta'nın yaklaşık 327 kilometre kuzeyinde yer alan Malda bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının yıldırım düştüğü esnada evlerinin dışında bulunduğu, meyve bahçelerinde ve tarlalarda çalışmakta olduğu belirtildi.

Hindistan'da her yıl muson mevsiminin başlamasıyla yüzlerce kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybediyor.

Kaynak: Xinhua

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