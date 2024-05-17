Hindistan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti

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YENİ DELHİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, can kayıplarının Batı Bengal'in başkenti Kalküta'nın yaklaşık 327 kilometre kuzeyinde yer alan Malda bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının yıldırım düştüğü esnada evlerinin dışında bulunduğu, meyve bahçelerinde ve tarlalarda çalışmakta olduğu belirtildi.

Hindistan'da her yıl muson mevsiminin başlamasıyla yüzlerce kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybediyor.